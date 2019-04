Hija de Peña Nieto ‘lo balconea’ en Instagram con fotos en la playa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales Nicole Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, publicó fotografías en una paradisiaca playa en compañía del ex presidente.

De acuerdo con información de redes sociales, en las imágenes se puede observar al ex presidente relajado y sonriente, sin camisa y usando unos lentes de sol totalmente negros; a pesar del reciente divorcio con la ex primera dama, Angélica Rivera.

(Imagen tomada de Instagram)

Nicole, la menor de los hijos del matrimonio con Mónica Pretelini, escribió en la descripción de las tres fotografías un corto mensaje en inglés: “Gotta do more, gotta be more”.

Esta es la tercera aparición en público del ex mandatario tras culminar su sexenio, uno de los más violentos en los últimos años antes de la Revolución mexicana.

(Imagen tomada de Instagram)

Además de Nicole, la nueva pareja de Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz, presumió algunas fotografías en la playa, situación que provocó rumores sobre un supuesto acercamiento con los hijos del ex presidente y su nueva novia.

Se desconoce la ubicación de la playa a la que asistieron tanto Peña Nieto junto a su hija Nicole, al igual que el caso de Ruiz.