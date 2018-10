Cypress Hill alista conciertos en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda de hip hop Cypress Hill, una de las agrupaciones más influyentes del género en el mundo, ofrecerá conciertos en la Ciudad de México y Monterrey.

De acuerdo con excelsior.com, la banda estadunidense deleitará a sus seguidores con sus éxitos como Insane in the brain, Tequila, Low rider, Superstar, Latin lingo y No entiendes la onda y presentará nuevos temas.

El 19 de octubre llegará al foro Escena de Monterrey y el 21 se presentará en el Centro de Convenciones Tlatelolco de la Ciudad de México, se informó en un comunicado.

Formado en 1986, Cypress Hill, que lanzó su álbum debut en 1991, fue el primer grupo latino del género en obtener en Estados Unidos y a nivel internacional Discos Multiplatino por sus altas ventas.

Su discografía está conformada por Cypress Hill, Black Sunday, Cypress Hill III: Temples of Boom, IV, Skull & Bones, Stoned raiders, Till death do us part y Rise up, además de discos compilatorios y colaboraciones.

La agrupación está integrada por DJ Muggs (Lawrence Muggerud, DJ y productor), B-Real (Louise Freese, MC), Sen Dog (Senén Reyes, MC) y Eric “Bobo” Correa (Eric Correa, percusionista).

Camila Cabello sorprende en concierto con show mexicano

Una velada a la mexicana ofreció Camila Cabello en su primera visita a México; con su gira Never be the same puso a bailar y cantar a sus fans en el Palacio de los Deportes, escenario en el que la acompañaron Noel Schajris, Jesse & Joy y hasta un mariachi.

Las 11 mil 300 personas que se reunieron en el recinto estallaron en una ovación cuando la cantante compartió en español las experiencias que vivió de niña en nuestro país, pues su padre es mexicano y ella no puede estar más que orgullosa.

“Como ustedes saben soy de sangre mexicana, entonces está noche es muy especial para mí, vengo con mi papá, tengo a mi tío aquí, a mi familia, tengo muchos buenos recuerdos en México”, mencionó. “Cuando vivía aquí era tradición familiar que cada que salía de la escuela iba a comparar elotes; no importa dónde esté en el mundo, cada vez que oigo el sonido de los mariachis se me enchina la piel,quiero que sepan que siempre tengo a México en mi corazón”.

Destacó que la música latina la ha influenciado, pues escucha desde los clásicos que ponía su papá hasta los artistas más recientes: “Entra en mi vida” de Sin Bandera y “Corre” de Jesse & Joy son algunos de sus tema, favoritos y por eso decidió tocarlos anoche; los espectadores corearon a todo voz y celebraron la amistad entre los artistas, pero sobre todo que Camila cantará en nuestro idioma.

“Viva México cabrones, esperé tanto por este momento, canten y bailen conmigo, este es mi primer concierto en mi México lindo y querido”, gritó la joven emocionada; mientras su auditorio respondía con energía: “Camila, Camila, Camila”.

“Inside Out”, “Never Be the Same”, “Bad Things” y “All These Years”, “Something’s Gotta Give” y “Scar tissue” fueron algunos de los temas que interpretó, entre elaboradas coreografías, videos y luces que daban vida a su música y provocaban lluvias de aplausos.

En “Real Friends” eligió a algunos seguidores para subir al escenariocon ella, lo que causó gran emoción; en seguida vino “Havana”, con la que armó un gran baile. Y cerró su fiesta con el mariachi, al interpretar “México en la piel”, en la que fue acompañada por su papá, quien portó una bandera de México en la espalda.

Emotivos mensajes

Camila mandó diversos mensajes de aliento a sus fans, entre los que destacó el llamado de unión y apoyo a la comunidad LGBT. “No dejen que nadie les diga que no son lo suficientemente buenos; el amor los ayudará a cumplir sus sueños, quiero verlos hacer un cambio”, dijo. “No se puede escapar del dolor, pero tienen que ser pacientes y gentiles contigo”.

Con información del portal de noticias Milenio.