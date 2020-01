Banda MS y Ed Maverick representarán a México en Coachella 2020

Alejandro Vizzuett Díaz

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean son los artistas que encabezarán el festival Coachella 2020 que se celebrará los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril en Indio, California.

Este jueves se dio a conocer el line up oficial del evento, que incluye a artistas como Lana del Rey, Calvin Harris, Thom Yorke, 21 Savage, Charlie XCX y Marina.

Estrellas como Run the Jewels, Rex Orange County, Disclosure, Danny Elfman, Daniel Cesar, FKA twigs, Ari Lennox, Megan Thee Stallion, DaBaby y muchos más también estarán presentes en el evento.

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P