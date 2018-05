¡No te lo pierdas! Revelan cartel del Corona Capital 2018

Agencia

MÉXICO.- El Corona Capital 2018 por fin reveló el cartel completo del festival de este año y anunció que tendrá a bandas como Nine Inch Nails, Death Cab For Cutie, Chvrches, New Order y MGMT, entre otras.

A través de un video en sus redes sociales, el festival reveló el cartel que también incluye a Khalid, The Chemical Brothers, Robbie Williams e Imagine Dragons.

Hasta el momento se han revelado 37 bandas que estarán en el evento y se espera que en próximos días se agreguen algunas otras a la lista.

El festival se realizará el 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y la preventa de los boletos comenzará el 5 y 6 de junio para usuarios de Citibanamex.

Mira aquí el lineup completo:

Una de las sorpresas de este año fue el cantante británico Robbie Williams, quien no visita el país desde 2006, cuando dio un par de conciertos en el Foro Sol por su gira Close Encounters Tour.

También la banda estadunidense Death Cab For Cutie fue una de las grandes revelaciones pues será la primera vez que visiten México en un festival de la proporción del CC18, pues en 2016 encabezaron el lineup del Todos Santos Music Festival, que se realizó en Baja California Sur.

Si Si quieres ir "calentando motores" y escuchar a las bandas que estarán en noviembre en la Ciudad de México, te compartimos la playlist de MILENIO del Corona Capital 2018.

Precios

Abono general

Fase 1: $1,999

Fase 2: $2,299

Fase 3: $2,399

Fase 4: $2,599

Fase 5: $2,899

Abono Plus

Fase 1: $3,599

Fase 2: $3,799

Fase 3: $3,999

Fase 4: $4,199

Fase 5: $4,499

Beneficios Plus

Estacionamiento preferencial, fastlane para acceso al festival, Pit lateral a los escenarios, plataforma elevada, concierge para atención personalizada antes y durante el festival, baterías para carga de celulales, selección gastronómica, hotspots con wi- fi, coctelería especializada, área de mesas, pantallas, baños premium, transporte en carrito de golf, guardarropa y after party.

