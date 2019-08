¿A Obama le gusta el reguetón? Estas son las canciones que recomienda

Agencia

CIUDAD DE MËXICO.- La exitosa canción "Con altura", colaboración de la cantante española Rosalía y el reguetonero colombiano J Balvin, fue una de las canciones más escuchadas este verano por el expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle, quienes también eligieron un tema de la cubana Camila Cabello.

De acuerdo a Excélsior, el exmandatario (2009-2017) publicó este sábado en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram una lista de los 44 sencillos que más han sonado este verano en su casa, y en la que el reguetón de Rosalía, J Balvin y el canario El Guincho se cuela en el puesto 31.

“Ahora que va acabándose el verano, aquí hay una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando: algunas nuevas, otras antiguas, algunas rápidas, otras lentas. Espero que lo disfruten", escribió Obama junto a una imagen con la lista de reproducción.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz