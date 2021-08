Más allá de su antecedente como el presidente de uno de los países más potentes del mundo, Obama también posee el título de las memorias de un presidente de EU más vendidas a nivel mundial.

En noviembre de 2020 fue cuando salió a la venta "A Promised Land" (Tierra prometida), que tiene 768 páginas y es el primero de dos volúmenes. Pero Barack Obama ya había publicado dos libros de mucho éxito en las librerías: "Dreams from my father" (Los sueños de mi padre) en 1995, y "The Audacity of Hope" (La audacia de la esperanza) en 2006.

Tras un exitoso podcast, el libro "Renegades: Born in the USA" reunirá las conversaciones entre el Obama y el cantante Bruce Springsteen y será publicado en octubre por la editorial Penguin Random House.

¿Cómo es que Barack Obama se inició en la escritura? Aquí algunos de sus tips.

1. Al leer, rastrea los libros referenciados en tus textos y búscalos. En una entrevista a la crítica Michiko Kakutani, del "New York Times", el expresidente reveló que a él le gustaba conseguir los libros que eran referenciados en otros libros. Compra libros usados. La práctica de rastrear las referencias no es barata y lo sabe Obama en carne propia, por lo que en sus años de estudiante recurría a las librerías viejas para no rebasar su presupuesto. Inspírate en tu entorno. El expresidente explicó en esa misma entrevista que comenzó a redactar en breve las historias de las personas que vivían en su comunidad en Chicago. Lleva un diario. Además de narrar las vidas de otros, Obama a lo largo de su vida ha llevado diarios donde vacía sus pensamientos. Asegura que al final eso impulsó escribir "A Promised Land". 5. No tengas miedo de emular a tus ídolos. Obama asegura que aprendió a escribir usando el estilo del escritor James Baldwin como guía. Apuesta por herramientas análogas. Pluma, lápiz y un block amarillo fueron las herramientas que usó Barack Obama para trabajar en sus memorias; explica que así le era más fácil organizar sus ideas que en comparación a un archivo en una computadora. 7. Lee a autores que no van con tus ideas. El ahora también productor destaca la importancia de conocer la obra de personas que piensan diferente a ti. Paciencia. Obama asegura que con práctica uno siempre terminará encontrando su propia voz. Encuentra tus tiempos. El expresidente asegura que no siempre tiene tiempo de escribir en su diario, pero cuando suceden eventos que considera importantes, procura hacer al menos una breve nota. Además, señala que descubrió que su mejor hora para sentarse a escribir es entre las 10 p.m y 2 a.m. porque siente que "el mundo desaparece" y que, paradójicamente, la oscuridad "ilumina" su creatividad. Acepta el miedo y sólo empieza. Obama confesó el temor que le da una página en blanco, por lo que su mejor consejo es sólo comenzar escribiendo algo, lo que sea. Además, agregó que evitó leer libros mientras escribía sus memorias para no procrastinar.

