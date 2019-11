Bárbara de Regil se queja... ¡de la gente que se queja!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevamente la actriz Bárbara de Regil se ha colocado entre las tendencias de las redes sociales y, una vez más, no ha sido por sus méritos histriónicos, sino por sus comentarios: esta vez quiso ayudar a sus fans a identificar a las personas tóxicas, ¡pero fue catalogada como una de ellas!

La mexicana usa sus redes sociales para dar consejos y tips que ayuden a sus seguidores a fortalecer no sólo el cuerpo, sino también la mente, por lo que ahora publicó un video en sus stories de Instagram para definir a las personas tóxicas.

“¿Cómo identificar a una persona tóxica?”, comenzó la mujer de 32 años. “Se quejan de todo. Ubican a esa gente que les dices: ¿Cómo estás y te contestan con una bola de problemas que no preguntaste?”

También te puede interesar: Te estás destruyendo: Bárbara de Regil critica a quienes 'tragan tacos'

La actriz dio algunas otras características que considera hacen a las personas tóxicas, conocidas así porque con su estilo de vida y comportamiento dañan la estabilidad emocional de las personas que los rodean.

Bárbara de Regil hablando de gente que se queja de todo, mientrás se queja de todo: pic.twitter.com/o0HPr5zc1Q — Don Sincero (@ElMasPatan) November 14, 2019

qué agotador ser amigo de Bárbara de Regil y tener que decirle que el cambio climático es una mentira, que el dolar no nos afecta, que salvamos a la vaquita marina y que ya todos superamos a nuestros ex CADA QUE TE PREGUNTE CÓMO ESTAS 🥵 — jezzini (@jezzzini) November 14, 2019

Si te encuentro en la calle y te pregunto ¿Cómo estás?

Es por cortesía y educación, no para que me agarres de tu psicólogo y confesionario😤

Bárbara de Regil me representa 👍🏽



pic.twitter.com/DGqmRmtkaU — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) November 14, 2019

Tras la publicación de la definición de Bárbara de Regil, los usuarios de redes sociales viralizaron su video e hicieron memes, burlas y algunos comentarios ofensivos.

Primero dices que me voy de borracha y me trago 25 vodkas y voy por unos tacos fritos, y ahora criticas que me quejó de todo y soy una persona tóxica, ¡Ya deja de hablar de mi Bárbara de Regil! pic.twitter.com/s2HxmD2trq — Perra Queen (@ZorraQueenn) November 14, 2019

“Me da mucha risa qué hay amigas que neta admiren a Bárbara de Regil por su personalidad, porque es la persona más juzgadora y de mente más cerrada en el mundo, sí amiga, tienes cuerpo y vida fit, pero eso no te da permiso para criticar la vida de otros” o “Amigos no le crean a Bárbara de Regil, está bien contar tus problemas, está bien no estar bien, es sano sentirte enojado o triste”, añadieron otros usuarios en Twitter.

Bárbara de Regil: ¿Cómo estás?



Joker: Vivimos en una sociedad...



Bárbara de Regil: pic.twitter.com/mPpYrCwfR7 — Alonso Díaz de la Vega (@diazdelavega1) November 14, 2019

También hubo quienes apoyaron a la protagonista de “Rosario Tijeras” y que en otras ocasiones ha generado polémica por sus declaraciones: “Yo sí admiro a Bárbara de Regil, o sea, la gente la odia porque es la persona más feliz y positiva del mundo”, fue uno de los mensajes.

(Con información de Infobae y Twitter)