“Barbie” cinta live action recibe calificación de la crítica y la audiencia

Barbie la primera película live action basada en la famosa muñeca homónima de Mattel llegó a las salas de cine de la mayoría de los mercados de todo el mundo el 21 de julio, es uno de los filmes más anticipados de este año, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Debutó con un 93% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certifica al proyecto como fresco, para este sábado paso al 90%.

Las impresiones por parte de la audiencia es del 90% un resultado importante, bastante sólido, mientras que en el CinemaScore el público le concedió una A con esas notas altas, se pronostica que no solo tendrá un gran debut en su primer fin de semana, con esas condiciones podría obtener el efecto de recomendación boca en boca que le den mantenimiento y una gran taquilla.

