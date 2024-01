'Barbie' descartada a Mejor Guión Original en los Óscar

En la próxima entrega de los premios Óscar de este año, Barbie no podrá clasificar como película nominada a Guión Original, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas decidió considerarla en la categoría de Guión Adaptado, a pesar de los esfuerzos de los guionistas Greta Gerwig y Noah Baumbach.

Este inesperado cambio coloca a la colorida película en una intensa competencia, con otros fuertes contendientes en obras adaptadas, como Oppenheimer, American Fiction, Los Asesinos de la Luna de las Flores, Pobres Criaturas y Todos Somos Extraños.

La petición de los cineastas para clasificar Barbie como guion original generó un debate interesante en las redes sociales, especialmente después de que el Sindicato de Guionistas de América (WGA) la considerara original. La clasificación de la WGA se mantendrá para sus premios.

La trama de Barbie, película producida por Warner Bros., sigue la historia de la icónica muñeca (interpretada por Margot Robbie), quien enfrenta una crisis de identidad en el mundo de Barbie, llevándola a una búsqueda en el mundo real junto a su pareja Ken (Ryan Gosling) en busca de respuestas sobre su existencia.

America Ferrera shuts down critics of #Barbie who say it's just oversimplified feminism.



“We can know things and still need to hear them out loud. It can still be a cathartic. There are a lot of people who need Feminism 101, whole generations of girls who are just coming up now… pic.twitter.com/sBWHPCXd0n