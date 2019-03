¿Sabías que la Barbie era una muñeca para adultos?

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Les comprarías a las niñas de tu familia una muñeca para adultos? Te tenemos una noticia: Es probable que ya tengan alguna en su juguetero. Se trata de la ‘evolución’ de Lilli, que desde 1959 se llama Barbie.

De acuerdo con el portal Cultura Colectiva, Lilli era un sueño. Delgada, rubia y coqueta, representaba el estereotipo del deseo masculino. Su figura aparecía constantemente en el periódico alemán “Bild” dentro de una serie de tiras cómicas en las que revelaba todo su atractivo.

Los chicos buscaban los dibujos para soñar con una de esas "mujeres perfectas", hasta que eso no fue suficiente y el público exigía algo que pudieran tocar.

Las muñecas Bild Lilli se empezaron a fabricar en 1955, a dos años después de su primera aparición en las tiras cómicas, y en poco tiempo se catalogaron como uno de los juguetes para adultos más vendidos entre los hombres.

Los jóvenes las compraban para tener a su sueño cerca, otros las regalaban a sus amigos como un chiste, y había quienes se las daban a sus novias para hacerlas pensar en escenarios sugestivos.

Lilli era un símbolo sexual de la talla de Betty Boop; servía como adorno para automóviles, como pieza de coleccionista o como un juguete para pervertidos, pero en poco tiempo se transformaría en la muñeca favorita de las niñas norteamericanas.

En los años 50 no existía una figura similar a las Barbies. Los juguetes para niños por lo general eran representaciones de infantes y no existía una enorme diversidad para elegir.

Ruth Handler, una joven empresaria que recientemente había fundado la marca “Mattel” en Estados Unidos, estaba de viaje en Alemania con su hija Barbara, cuando Lilli llamó su atención. La chica acostumbraba jugar con muñecas de papel a quienes solía darles personalidades de adulto, así que su madre quedó impresionada cuando vio esas figuras. Sin importarle que fueran consideradas sexuales, le compró tres a su hija y cuando regresó a Estados Unidos decidió crear su propia versión.

A los pocos años, en 1959, Handler presentó al mundo la primera muñeca Barbie, llamada así en honor a su hija, y creó así un refuerzo al estereotipo de la mujer "perfecta" durante el resto del siglo.

La inventora compró los derechos de la muñeca Lili para no tener problemas, y rápidamente se convirtió en el producto principal de Mattel dirigido hacia niñas pequeñas. Sin saberlo, el mundo entero adoptó una muñeca sexual, ya que Handler no hizo demasiados cambios al modelo original, sólo eliminó el exceso de maquillaje, la mirada sugestiva y reacomodó ligeramente los senos para que lucieran más atractivos.

