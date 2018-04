Barbie resuelve misterio sobre su apellido, ¿cuál es?

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La muñeca Barbie es uno de los juguetes más favoritos de la historia y a lo largo de los años ha pasado por un gran número de generaciones desde que salió a la venta, sin duda es el juguete que cualquier niña quiere tener.

De acuerdo con el portal Excélsior, desde su lanzamiento hace casi 60 años, han surgido cientos de ellas, desde las que realizan diversas profesiones hasta las que están inspiradas en alguna artista como Madonna o Britney Spears.

Aunque su popularidad sólo ha ido en aumento, recientemente la empresa sorprendió a los internautas con un dato que casi nadie conocía: ¡Barbie tiene apellido y es Roberts!

En el marco del Día Nacional de los Hermanos en Estados Unidos, Mattel publicó en la cuenta oficial de Barbie en Twitter una foto de las tiernas muñecas y escribió:

Happy #SiblingsDay , from the Roberts sisters! 💕 pic.twitter.com/T36XEvcPSC

Barbie, you got a last name? pic.twitter.com/wGRyKFYuLd