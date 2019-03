Barbra Streisand se disculpa por decir que víctimas de Jackson 'estaban encantados'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En una entrevista la famosa actriz y cantante Barbra Streisand se discupó por su polémica opinión sobre Wade Robson y James Safechuc, quienes revelaron que el 'Rey del Pop' los acosó sexualmente cuando eran niños, en el documental recién estrenado 'Leaving Neverland' ('Abandonando el País de Nunca Jamás'), en el que.

De acuerdo a RT, aunque la cantante ha señalado que cree absolutamente a las víctimas, ha subrayado que "estaban encantados de estar allí" y que dicha situación "no los mató".

"Sus necesidades sexuales eran sus necesidades sexuales que provienen de la infancia que tuvo o del ADN que tuviera", ha añadido Streisand.

La actriz ha señalado que siente lástima por las presuntas víctimas y por Jackson, aunque culpa principalmente a los padres que permitieron esta situación.

La entrevista causó una ola de indignación en las redes sociales.

"¿De verdad lo ha dicho?", escribió en su cuenta de Twitter Dan Reed, director de la película 'Leaving Neverland'. En otro tuit él añadió: "'Sus necesidades sexuales eran sus necesidades' - ¿está la pedofilia tolerada parcialmente en la industria de entretenimiento?"

Posteriormente la cantante se disculpo por medio de sus redes sociales.

"Lamento profundamente cualquier dolor o malentendido que he causado por no elegir más cuidadosamente mis palabras sobre Michael Jackson y sus víctimas, porque las palabras impresas no reflejan mis verdaderos sentimientos", escribió Streisand en su cuenta de Instagram. La actriz subrayó que no pretendía desdeñar el trauma que los chicos llevarán toda su vida. "Siento un profundo remordimiento y espero que James y Wade sepan que realmente los respeto y los admiro por decir la verdad", añadió la cantante.