Buscan ‘revivir’ a los Héroes del Silencio

GUADALAJARA, Jalisco.- La música emblemática de los Héroes del Silencio volverá a resonar en Guadalajara, de la mano de uno de sus integrantes, Pedro Andreu. El baterista del grupo español unió esfuerzos con Zinorbita, grupo donde toca Gonzalo Valdivia, quien también colaboró con la guitarra en Héroes del Silencio (hermano de Juan Valdivia, guitarrista principal).

Vía telefónica desde España, Pedro nos platicó sobre este proyecto y carrera. El baterista recién regresó a Europa después de tocar en Estados Unidos.

“Todo fue muy bien. Zinorbita es una banda que lleva ya bastantes años trabajando. Ahora va Gonzalo Valdivia con la guitarra, hacen un show que me gusta, considero que es de gran calidad. Me llamaron para acompañarlos como artista invitado, para hacer un meet & greet y tocar algunos temas. Me pareció una buena idea: fui y todo ha resultado bien. En Estados Unidos hemos hecho varios conciertos, yo toco en algunos temas. La conclusión es buena: a la gente le gusta ver una banda tributo a Héroes del Silencio: yo le aporto el plus de tener a alguien que era parte del grupo”.

Este agosto Zinorbita está en el país, un lugar muy ligado a Pedro: “México es como mi segunda casa. Me casé con alguien de Sinaloa, en esta vuelta iré a Culiacán, a Los Mochis, Ciudad de México, Puebla, León, San Luis Potosí… Me siento en casa, recibo muchísimo cariño. Conozco su cultura, gastronomía, disfruto cada paso que doy. Para mí es un lujo volver a México a tocar y demostrar mi afán de seguir allí y recibir su cariño. Es el mejor de los premios”.

Para el músico, productor y compositor, el contacto con los seguidores es lo que lo impulsó a unirse a aceptar la invitación de Zinorbita.

Desde la desintegración de los Héroes del Silencio, donde tocó en toda su trayectoria, Pedro ha emprendido otros proyectos musicales, como Puravida y L3 Red, este último su proyecto actual.

“L3 Red es un grupo que nació no hace mucho tiempo. No se nace y triunfa de un día al otro, hay que ser constante. Hay gente que triunfa después de 20 años. Yo pretendo seguir trabajando, componiendo, hacer mejores canciones, encontrar el sonido y que nos lleve a seguir en esto”. Sobre L3 Red, Andreu agregó: “Creo que voy a grabar un disco a final de año, probablemente”.