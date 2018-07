Conoce los detalles del bautizo del príncipe Louis (fotos)

Agencia

Inglaterra.- La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, fue fotografiada sosteniendo a su tercer hijo, el príncipe Louis, dormido camino a su bautizo, el cual se lleva a cabo este lunes 9 de junio.

Para la ocasión, Kate usó un vestido color crema, similar a los que usó en los bautizos de sus otros dos hijos, George y Charlotte. La túnica de Louis es una réplica del vestido de satín que usó la hija mayor de la reina Victoria en 1841. Fue la diseñadora de la reina Isabel II, Angela Kelly, quien lo confeccionó, informa el portal The HuffPost.

El Palacio de Kensington publicó un video en Twitter en el que muestran al príncipe William caminando de la mano del príncipe George y Charlotte. La ceremonia se está llevando a cabo en The Chapel Royal, en el Palacio de St. James, en Londres.

También te puede interesar: Kate Middleton, próxima a ser la nueva princesa de Gales

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C