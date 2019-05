Meghan Markle ‘le hará el feo’ a Donald Trump

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- La reina Isabel, el príncipe Carlos y la duquesa Camilla Parker serán los anfitriones de un almuerzo, el próximo 3 de junio, en el Palacio Buckingham, en honor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien realizará una visita oficial a suelo británico. En dicho encuentro habrá una ausencia significativa por parte de la familia real.

De acuerdo con información de Univisión, la agenda de la visita oficial de Trump al Reino Unido fue difundida por la corresponsal real del Daily Mail, Rebecca English, en donde se confirma el almuerzo en el palacio con tres de los miembros de la familia real, pero la duquesa de Sussex, Meghan Markle, no aparece en la agenda.

Según el documento compartido por la reportera, Trump y su esposa Melania almorzarán con la reina en un encuentro privado, después harán un recorrido por la Abadía de Westminster y luego realizarán una visita a la Tumba del Soldado Desconocido, junto con el Príncipe Andrew.

Más tarde, el príncipe Carlos y la duquesa Camila Parker tomarán el té con los Trump en Clarence House, y la noche concluirá con una cena de Estado en el Palacio de Buckingham, donde el presidente estadounidense y la reina Isabel II pronunciarán discursos.

La ausencia de Markle, de origen estadounidense, se da en el marco de su baja por maternidad, ya que apenas el pasado 6 de mayo dio a luz a su primogénito Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Aunque en la agenda compartida por la periodista Rebecca English no se menciona al príncipe Harry, la corresponsal real del Daily Mail agregó en un tuit que el duque de Sussex estará en el palacio de Buckingham para el almuerzo con el presidente Trump, pero no su esposa Meghan Markle.

“No hay planes para que Meghan se encuentre con el presidente Trump. No es desaire porque es un período bastante conveniente de licencia por maternidad, así que no trabajará. El hecho de que esté en baja por maternidad le da una buena excusa”, dijo Duncan Larcombe, experto en realeza, al periódico The Sun.

Meghan Markle votó por Hillary Clinton

En el 2016, Meghan Markle, en ese entonces actriz y estrella de la serie 'Suits', fue invitada al programa The Nightly Show with Larry Wilmore en plena campaña electoral en Estados Unidos, en donde hizo notar su descontento hacia Trump.

Durante un momento de la entrevista, Markle llamó a Trump “misógino” y “divisivo” y aseguró que su voto estaba inclinado a la demócrata Hillary Clinton, con quien en las elecciones de noviembre de 2016 se enfrentó el hoy presidente de Estados Unidos.

"Estoy votando por Hillary Clinton, no porque sea una mujer, sino porque Trump ha hecho que sea fácil ver que realmente no quieres ese tipo de mundo que (él) está pintando", contestó Markle en la entrevista.