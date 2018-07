Las becas de Guillermo del Toro cubrirán boleto de avión

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro otorgó becas a tres estudiantes para realizar una Maestría de personajes y cinematografía animada en el Gobelins Master of Arts en París, Francia, la cual cubrirá también el pago del boleto de avión hacia ese país.

También te puede interesar: ¿Eres fan de Star Wars? Entérate Carrie Fisher aparecerá

“Respecto a las becas: Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien NO TIENE- pero DEBERIA tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el boleto”, dijo en su cuenta de Twitter, seguido de un mensaje de agradecimiento por las muestras de afecto tras la muerte de su padre.

Respecto a las becas: Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien NO TIENE- pero DEBERIA tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el boleto. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 27 de julio de 2018

La aclaración surgió después de que varios usuarios criticaran en redes sociales a Christian Arredondo, uno de los tres jóvenes beneficiados por la beca de del Toro, por pedir ayuda económica al gobierno de Guanajuato para pagar su traslado a Francia.

Usuarios en redes sociales también criticaron a Arredondo por tener 31 años y no tener dinero para pagar un boleto de avión.