Becky G defiende las letras de sus canciones

CIUDAD DE MÉXICO.- La artista Becky G defendió el contenido de las letras de sus canciones y se mostró 'muy orgullosa de ser parte de la música latina' durante una entrevista con 'Huffington Post'.

La cantante lamentó que se le critique por ser atrevida, pero también avisó que cuál es su rumbo profesional. 'No voy a pedir perdón, no estoy curando enfermedades. La música debería ser atrevida', informó el portal de Televisa.

¿Por qué me quieren dar esa responsabilidad? 'Yo no soy la madre de tus hijos. Si no quieres poner mi música en tu casa lo respeto totalmente, pero si vas a dejar a tus hijos escuchar a Maluma o a Enrique Iglesias, que tienen letras que son atrevidas también, yo no soy el problema. El problema es que estás diciendo que un hombre puede expresar lo que una mujer no puede', denunció ante el citado medio.

La intérprete también habló de su carácter feminista, algo que calificó de 'complicado porque cada uno tiene su propia definición'.

Para mí también es decir '¿quién soy yo para decirle a una mujer qué es ser sexy?', especialmente cuando los hombres están haciendo lo que ellos quieren y diciendo lo que ellos quieren. Cuando ven a una mujer diciendo 'a mí me gustan mayores', 'que me gusta dormir sin pijama' ¿por qué es un problema? ¿Lo escuchas ahora porque una mujer lo está diciendo? No lo entiendo', confesó.