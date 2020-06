Becky G: No soy un modelo a seguir, soy uno real

Nueva York.- Becky G quiere que sus seguidores sepan que no pretende ser un "modelo a seguir" sino un "modelo real", y que si tienen fe y seguridad en sí mismos incrementarán sus chances de cumplir sus sueños como ella.

"Yo soy la mayor de cuatro hijos, así que ser un 'role model' no es algo nuevo para mí", dijo la cantante y actriz estadounidense de origen mexicano el lunes en una entrevista vía Zoom con The Associated Press desde su casa en Los Ángeles.