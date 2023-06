Becky G se une al reparto de la cinta de DC “Blue Beetle”

Warner Bros tiene como uno de sus próximos proyectos el filme de DC “Blue Beetle”, Rebbeca Marie Gómez, conocida artísticamente como Becky G la cantante y actriz estadounidense de ascendencia mexicana anunció mediante redes sociales que tendrá un especial dentro de la cinta ya que prestará su voz a Khaji-Da un simbionte alienígena que decide con quien compartir sus poderes, enfatizando que se siente orgullosa de ser parte del proyecto.

Becky G es mejor reconocida por interpretar a Trini Kwan/Power Ranger Amarilla en la película de Power Rangers del 2017, ahora se une a otra producción de superhéroes, brindando la voz al ser que le otorga sus habilidades a diferentes portadores siendo el más reciente Jaime Reyes un joven latino que deberá adaptarse para convertirse en un héroe por derecho propio .

The @bluebeetle Familia just got a power up. Meet Khaji-Da, voiced by me 💙 #BlueBeetle - Only in Theaters August 18. pic.twitter.com/7gUNdVM4GU