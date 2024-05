Belanova supera las expectativas en el Tecate Emblema 2024

Belanova superó las expectativas del público del festival Tecate Emblema 2024, pues desde antes de que empezara el show, la gente comenzó a abarrotar el recinto para agarrar un buen lugar.

Los integrantes iniciaron su presentación con ‘Me Pregunto’ convirtiéndose en el centro de atención del escenario que estaba decorado con nubes iluminadas con luces neon azules y rosas, y a los lados igualmente había luces rosas.

El trío disfrutó de su regreso a los escenarios, ya que durante su presentación la vocalista no dudó en compartir anécdotas vividas a lo largo de su trayectoria musical.

"Les voy a contar una historia que me pasó... a veces ya no me gusta contarla porque a lo mejor ya estoy grande, pero recuerdo que me compré mi primer carro hasta el segundo disco de Belanova. Cuando salió el primero siempre andaba en camión y luego me decían 'te pareces a la de Belanova'”, reveló Denisse Guerrero, vocalista del grupo.