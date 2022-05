Ella es lo máximo: Belinda dice sí a una colaboración con Danna Paola

Belinda aceptó que estaría encantada de colaborar con Danna Paola, ya sea en un nuevo material musical o en una puesta en escena como la del director de teatro, Alex Gou en “Chicas Pesadas”.

A través de una entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”, la cantante de origen español compartió que le gustaría colaborar con la intérprete de “Kaprichosa”, pues asegura que es una chica talentosa con la que se ha mantenido contacto.

Sin embargo, mencionó que no ha tocado el tema sobre una unión en la música.

“La verdad es que no he hablado con ella sobre eso, me felicitó por la serie, lo cual estoy súper agradecida. Hemos estado en contacto, ella es una chica súper linda, la respeto mucho, si se da la oportunidad de hacer una canción, ¿por qué no? Me encantaría, es una mujer súper talentosa que respeto mucho, que me gusta, y ojala que sí… Es una canción para un dueto y de verdad yo, feliz. ¡Ella es lo máximo!” dijo Belinda.

En cuanto a los rumores sobre la obra de teatro musical “Chicas Pesadas”, la también actriz declaró que está dispuesta a participar en el remake mexicano, pero por el momento estará a la espera de la respuesta de Danna Paola.

“Ya había platicado con Alex Gou, y estaría padrísimo, me encantaría, yo me apunto, si ella se apunta; yo feliz” expresó la actriz de “Bienvenidos a Edén”.

Danna Paola rechaza colaborar con Belinda

A mediados de marzo, Danna Paola fue cuestionada sobre su colega, según los medios, la cantante mexicana declaró que Belinda se negó a hacer un dueto con ella.

"¿A poco?, no sabía… no me acuerdo haberlo dicho, la verdad".

Sin embargo, aseguró que por el momento no tiene la intención de colaborar con la intérprete de “Luz sin gravedad” en el teatro musical.

“Tengo muchos planes en mi música, entonces para mí es muy complicado hacer teatro", puntualizó la protagonista de “Élite”