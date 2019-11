Belinda se muestra atrevida y posa sin brasier (Foto)

Agencia

Ciudad de México.- Belinda volvió hacer de las suyas en redes sociales pues compartió una foto donde aparece con un blazer, pero no fue la llamativa prenda que dejó a sus fans con la boca abierta, sino que decidió no ponerse brasier para verse de lo más atrevida ante sus millones de fans.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, dicha foto de la cantante alcanzó varios comentarios de todo tipo en donde el nombre de Lupillo Rivera salió a relucir, pues como todos saben el grupero dijo que sí mantuvo un romance con Belinda muy intenso, pero por miedo a la prensa decidieron negarlo en varias ocasiones.

Recordemos que hace unos días Belinda fue parte del homenaje realizado a Selena Quintanilla donde estuvieron varias celebridades entre ellos Christian Nodal, quien según muchos internautas estaba siendo coqueteado por la cantante pop, incluso lo levantó del público para bailar con él por lo cual desataron la locura.

Por si fuera poco en la misma ceremonia se pelearon las cantantes Chiquis Rivera y Frida Sofía, quienes y es que la primera le reclamó a la hija de Alejandra Guzmán el trato que le dio a varios gruperos entre ellos Lupe Esparza, quien fue la persona por la que se pelearon, incluso el líder del Bronco, reveló cómo fue la pelea entre ambas mujeres, quienes siempre han dado de que hablar ante la prensa.

"Me devolví yo a disculparme con ella a decirle perdón Frida no te reconocí, aunque no conozco mucho la historia de esta niña de todos modos quise ser caballero con ella, este no te reconocí a simple vista y ella me empezó a contestar así como, 'así tratas a la gente que se acerca contigo', pero yo no sabía de que me estaba hablando la verdad obviamente estaba en condiciones muy raras no quiero hablar mal de la niña esta...", dijo Lupe.