Belleza uruguaya: Enzo Vogrincic debuta como modelo para Zara

Sin duda alguna, la actuación de Enzo Vogrincic en ‘La Sociedad de la Nieve’ causó un derramamiento de lágrimas inevitable, pero ahora, el actor sorprendió de nueva cuenta al mostrar sus mejores poses como modelo para la marca de ropa, Zara.

La firma de moda gallega fichó al uruguayo de 30 años, conocido por su papel de Numa Turcatti, como modelo de su nueva colección masculina Primavera-Verano 2024.

En la nueva campaña de Zara, Enzo se deja ver como pez en el agua al modelar las prendas de la colección masculina, luciendo pantalones anchos, camisas a cuadros, cárdigans de punto, cazadoras de piel.

Enzo Vogrincic captured in a selection of relaxed standout tailoring styles featuring outerwear, knitwear and shirting. Easy spring silhouettes in soft pastels and pop tones for a sophisticated finish https://t.co/eQ6H6sL8hy pic.twitter.com/SJ9aGpRnsg