Ben Affleck afirma su interés por el proyecto 'The Batman'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Sabemos que pensarán que es algo que pasa una y otra vez. Nosotros también, y lo informamos porque resulta enigmático tratar de descubrir qué es lo que hay en la cabeza de Ben Affleck. ¿Murciélagos?, esto es lo que indicó CinePremiere en su portal.

Esta vez fue durante una entrevista para Daily Sabah. Affleck se percibe algo más relajado tras su estrés con el tour de prensa de Justice League, y aunque defintivamente no hay un meme o gif de Sad Affleck reciente, todo parece indicar que sigue pensando si regresará como Batman tras el reciente ensamble del DCEU.

También te puede interesar: 'Coco' arrasó con taquilla en Cineteca Nacional

“Para mi, es interesante, y siempre evalúo las cosas en virtud del mérito del material. Quiero dirigir una película de Batman, y nunca tuve un guion con el que me sintiera feliz, así que están comenzando de nuevo y escribiendo otro”, dijo el también actor y productor. “Y ahora mismo, pienso que hay muchas posibilidades diferentes que pienso que por las que podría irse el universo DC, así que solamente seguiré mis intereses al perseguir eso. Yo sé que amé trabajar con este grupo de personas, y que fue un gozo para mi hacer esta película”.

¿Traducción? Affleck sí se sintió contento de trabajar en Justice League –no necesariamente con los resultados– y quiere dirigir una película de Batman, pese a que actualmente el proyecto llamado The Batman está en manos de Matt Reeves. ¿Se refiere entonces a una película posterior, o con los “diferentes caminos de DC” habla de una de las películas fuera del DCEU como The Joker? Eso quizás sólo lo sepa él… o no. Lo que llama la atención es que habla de dirigir, no de INTERPRETAR a Batman/Bruce Wayne.

¿Creen que algún día Ben Affleck encuentre un guion que lo haga feliz, como para dirigir Batman? ¿Cambiará de rostro el Murciélago en las siguientes películas? Síganlo viendo –quizás por última vez– como Bruno Díaz en Justice League, ahora en cines.