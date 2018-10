Ben Affleck quiere ser ‘Batman’ una vez más

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Una serie de imágenes obtenidas por paparazzis en las últimas semanas, han mostrado a un Ben Affleck muy diferente a que vimos siendo llevado a la clínica de rehabilitación por su ex esposa.

Un rostro entero, una actitud positiva y por sobre todo, un cuerpo que vuelve a estar en forma y que para muchos, significa que Affleck está volviendo, por fin, a retomar el curso de su vida.

Y según el portal de noticias Hollywood Life, una de las cosas que quiere volver a hacer Affleck es ponerse la capa y la máscara e interpretar a Batman al menos una vez más.

Según una fuente cercana al actor dice que Affleck se ha inspirado luego de ver las cosas que Joaquin Phoenix está haciendo con el personaje.

“El cree que no se ha acabado todo lo que él quería hacer con el personaje. Han habido conversaciones sobre su reemplazo, pero ahora está viendo que es lo que podría perderse y quiere interpretar a Batman al menos una vez”.

Para hacerlo, en todo caso, tendría que ser en un proyecto diferente a The Batman, la cinta que ahora dirigir Matt Reeves, ya que el nuevo guión contaría la historia de un héroe más joven, y no el Bruce Wayne maduro y cansado del mundo que Affleck supo interpretar.

Un emotivo mensaje

Recientemente, Affleck compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció por el apoyo recibido.

"Esta semana completé el día cuarenta de estancia del tratamiento en el centro de tratamiento por adicción al alcohol y permanezco con cuidados externos. El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y fanáticos significa más para mí de lo que puedo decir. Me ha dado la fuerza y el apoyo para hablar sobre mi enfermedad con otros”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ben Affleck (@benaffleck) el 4 Oct, 2018 a las 12:48 PDT

Sobre su problema, afirmó que “luchar contra cualquier adicción es una lucha de por vida y difícil. Debido a eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso de tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia. Muchas personas se han acercado a las redes sociales y han hablado de sus propios viajes con las adicciones. A esas personas, quiero darles las gracias. Su fuerza es inspiradora y no están solos. Como he tenido que recordar, si tienen un problema, obtener ayuda es un canto de coraje, no de debilidad o fracaso”.

“Con aceptación y humildad, sigo valiéndome de la ayuda de tanta gente y estoy muy contento con todos aquellos que están ahí para mí. Espero que en el futuro pueda ofrecer un ejemplo a otros que están luchando", finalizó el intérprete de Batman.