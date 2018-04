Ben Affleck responde a las críticas por su gordura

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Las sorprendentes fotografías de Ben Affleck con su espalda totalmente tatuada han propiciado toda clase de comentarios en redes sociales. Muchos de ellos relacionan su nuevo aspecto a la tristeza que le invade tras su separación de Jennifer Garner y al fracaso de su película donde interpreta a Batman.

A raíz de ese debate, The New Yorker publicó hace unos días un artículo escrito por Naomi Fry en el que la periodista repasa los últimos años de la vida personal de Affleck, con el título: "La gran tristeza de Ben Affleck". La periodista ahonda también en el aspecto físico del actor en las fotografías playeras que han dado la vuelta al mundo, incluso llegándolo a comparar con el personaje Homero Simpson.

También te puede interesar: ¡Es real! Exhiben tatuaje que Ben Affleck negó por años

Numerosos usuarios de las redes consideran que Fry le hace fat-shaming a Affleck —es decir, piensan que se burla de él por gordo-. La situación ha llegado hasta tal punto que el actor ha respondido: "A mí me va bastante bien. Piel dura reforzada por tatuajes llamativos".

@NewYorker I’m doing just fine. Thick skin bolstered by garish tattoos.