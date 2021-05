Aunque aún no se ha confirmado el romance y posible regreso de la relación entre Jennifer López y Ben Affleck, cada vez son más fuertes los rumores que afirman que "Bennifer" ha regresado y quizá ahora con más fuerza que nunca.

Pero, ¿cómo surgió esta historia de amor que a inicios de los 2000 ocupó los titulares de los diarios del corazón? Aquí un breve recorrido por la historia de amor entre la cantante y el actor que hoy vuelve a ocupar las portadas de los medios de comunicación luego de que Lopez anunciara su rompimiento del exbeisbolista Alex Rodríguez, mientras que Affleck terminó hace algunos meses su relación con la española de origen cubano, Ana de Armas.

La historia de amor entre estos dos personajes se remonta a inicios del 2000, cuando ambos protagonizaron la comedia romántica "Gigli", la cual fue un fracaso en taquilla, pero donde se dio el flechazo entre estas celebridades que traspasó la ficción.

Un amor con complicaciones

Aunque desde el rodaje los medios dieron seguimiento al posible amorío entre Jennifer y Ben, las cosas no fueron sencillas ya que en ese momento la neoyorkina de origen puertoriqueño estaba casada con su bailarín Cris Judd, el cual era el segundo matrimonio en la vida de la cantante. Justo en ese momento, la también actriz seguía gozando de la popularidad que le había traído el filme de 1997 "Selena", el cual la sacó del anonimato y que hizo que pudiera probar suerte en la música.

En este apartado lanzó en 2001 su segundo álbum de estudio titulado simplemente "J. Lo", por otro lado, Ben estaba gozando de gran popularidad debido a los largometrajes como "Reindeer Games", "Daddy and Them’", "Jay y Bob el Silencioso contraatacan" y "Pearl Harbor". Fue hasta un año después, en junio de 2002 cuando Lopez anunció el divorcio de Judd y fue sólo cinco meses más tarde que la cantante y Affleck anunciaran su relación y se les comenzará a fotografíar juntos en diversos lugares, convirtiéndose de manera instantánea en uno de los noviazgos más mediáticos y populares de esa época.

Viven JLo y Affleck acoso de la prensa

El acoso de la prensa ante esta relación era tanta que incluso Jennifer hizo una canción "Jenny from the block", y su posterior video, en donde se burlaba y a la vez se quejaba de que los medios de comunicación no los dejaban en paz.

El tema se convirtió en un gran éxito e hizo que la popularidad de la pareja, conocida por sus fans como "Bennifer", siguiera en ascenso.

cupido les hace mala jugada a Jennifer López y Ben Affleck

Tras un año de relación, en 2003 los famosos anunciaron su compromiso en donde Affleck le dio a Lopez un anillo valuado en más de dos millones de dólares. No obstante meses más tarde la fecha del compromiso se fue postergando y finalmente en 2004 la pareja anunció que se había separado. Aunque de momento la pareja no había dado declaraciones concisas del término de su relación, meses más tarde Ben daría una entrevista en la que dijo que su rompimiento se dio por la presión mediática que la relación había tenido.

"Mi relación con Jennifer López resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio creció exponencialmente. La gente era terriblemente mala con ella: sexista, racista. Se escribieron cosas feas y viciosas sobre ella de una manera que si la escribieras ahora te despedirían literalmente. Ahora ella está enaltecida y respetada por el trabajo que hizo, de dónde vino, lo que logró, ¡cómo debería ser", dijo en aquella ocasión el actor que diera vida a superhéroes como Daredevil y Batman.

Tras su separación ambos se casaron y tuvieron hijos, Lopez con el cantante Marc Anthony con quien procreó a los mellizos Esme y Max, mientras que Ben se casó con Jennifer Garner con quien estuvo de 2005 a 2018 y de aquella relación nacieron Violet, Seraphina y Samuel.

¿Ben y JLo se dan su segunda oportunidad?

Al parecer tras años separados, el amor ha resurgido entre ambos lo cual quedó demostrado en su viaje romántico a Montana. Donde los paparazzis captaron a Jennifer y Ben abordando un jet privado agarrados de la mano. Días antes los medios habían captado a Affleck llegando a la casa de Jennifer.

El pasado 2 de mayo los dos famosos aparecieron, por separado, en el concierto de VAX Live y que de ahí se animaron a tomar un vuelo para pasar juntos y solos un tiempo, explicó una fuente cercana al portal E! News.

Se dijo que Ben fue quien tomó la iniciativa y se acercó a ella para saber cómo se encontraba, tras su ruptura con el exbeisbolista, y que cenaron juntos un par de veces durante el último mes.

