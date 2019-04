Benny Ibarra busca recuperar a su familia ¡pero sigue con su amante!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, se dio a conocer que Benny Ibarra sostenía una relación extramarital con una joven 21 años menor que él y quien resultó ser una de las coristas de Timbiriche, sin embargo ahora el escándalo ahora es que el cantante sigue viendo a su amante, aun cuando intenta recuperar la relación con su esposa.

De acuerdo a Vanguardia, ante los rumores de la supuesta infidelidad a su esposa Celina del Villar con Michelle Álvarez, la pareja salió a desmentir a la publicación. Sin embargo, fuentes cercanas revelaron que el matrimonio si se fracturo por el “affair”, a tal grado que desde hace semanas viven separados y asisten a terapia para rescatar su relación.

Meses después la misma revista ha revelado que el cantante de Timbiriche sigue saliendo con su amante. “Aunque Benny y Celina aseguran que están trabajando en salvar su matrimonio y que todo va bien, las cosas no son como ellos las pintan, al contrario, están tan mal, que ahorita cada uno vive por separado”, comentó una de las fuentes.

Según la publicación Michelle tomó un vuelo y se fue con sus papás a Monterrey en cuanto salió la nota.

“Se siguen viendo a escondidas; obvio, ahora se cuidan más. De hecho, hace unas semanas en los últimos conciertos que tuvieron los timbiriches en La Paz, Baja California, ella fue como acompañante de Benny y estuvieron todos en un yate disfrutando del clima y del buen ambiente”.

Aunque la fuente asegura que Celina del Villar ha hecho hasta lo imposible para evitar que la situación con su esposo no afecte a sus hijos, no lo logró ´puesto que su hija María se encuentra muy molesta con su papá por lo que le ha hecho a su madre, razón por la que Benny no asistió a su debut como modelo.