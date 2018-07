Meryl Streep y Cher se besan en la premier de Mamma Mia 2

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez falta menos para que el público vuelva a cantar los temas de ABBA con Mamma Mia! 2, que tuvo su premier en Londres, donde Cher y Meryl Streep festejaron este trabajo con un beso.

Las estrellas desfilaron por la alfombra roja donde mostraron su emoción por este proyecto que se estrenará el 17 de agosto, publica Milenio.com.

Mamma Mia! Here we go again se estrena 10 años después de la primera película y en esta nueva entrega conoceremos la continuación de esta historia.

El público viajará al pasado para conocer a una joven Donna y la historia de los hombres de quienes se enamoró: Harry, Sam y Bill y cuál de estos tres es el padre biológico de la hija de Donna.

Toda esta trama estará acompañada de las canciones del grupo sueco ABBA, que marcó una época en la música pop de mediados de los 70 y hasta la fecha. La película fue dirigida por Ol Parker con un guion de él y Richard Curtis.