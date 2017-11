Demi Moore desata polémica al besar a un niño en la boca

Agencia

FLORIDA.- El video se grabó hace 35 años, en 1982, y en las imágenes se ve a una Demi Moore joven, de apenas 19 años… y algo eufórica.

En esa época protagonizaba “Hospital General”, donde compartía elenco con un niño, Philip Tanzini. En la grabación, un festejo emitido por “Entertainment Tonight”, aparecen ellos dos y más miembros del show.

De acuerdo con Sin Embargo, todo transcurre con normalidad hasta que, en medio de la entrevista, se la observa a Moore besando al pequeño. Pero no una vez, sino varias. Besos profundos, que duran varios segundos, y donde la iniciativa claramente es de ella. Nadie en el lugar, ni los otros actores ni el equipo de TV que transmitía la situación, censuró a la actriz.

Según detalla El Confidencial, pese a que el video fue captado en 1982, recién en 2012 dio el salto a Youtube, plataforma en la que ya cuenta con más de 6,5 millones de reproducciones. La grabación causó mucha polémica desde entonces, pero ahora la controversia recobró fuerza luego de las noticias sobre las violaciones y abusos sexuales en Hollywood.

19 year old Demi Moore passionately kissing 15 year old General Hospital co-star Philip Tanzini at his 15th birthday party #HollywoodExposed pic.twitter.com/bdwrI9dUqu