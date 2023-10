¡Bestseller! Britney Spears llega a la cima con 'The Woman in Me'

¿Quién es? ‘It’s Britney girl’

Britney Spears ha obtenido resultados positivos después de haber lanzado su libro de memorias titulado ‘The Woman In Me’, donde reveló a todo el mundo sus más oscuras verdades y secretos que marcaron su carrera artística y vida personal.

La princesa del pop volvió con fuerza, pues a un día de que su libro comenzara a estar disponible en el mercado, la cantante logró obtener el primer lugar en ventas, según lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

A dos días de su lanzamiento, ‘The Woman In Me’ se encuentra en el primer lugar de los libros más vendidos en la plataforma Amazon, superando el récord que registró Spare (En la sombra) del Príncipe Enrique.

Además del éxito en las librerías, el catálogo musical de Britney Spears aumentó en cifras de streaming el día del lanzamiento de su autobiografía, ‘The Woman In Me’.

El portal TMZ reportó que se registraron 7.1 millones de reproducciones a favor de la intérprete de ‘Womanizer’.

De esa cantidad, 4.7 millones provinieron de Spotify, cuyo listado es liderado por los temas ‘Toxic’, ‘Gimme More’ y ‘Baby One More Time’.

El álbum más escuchado de Spears durante el día del lanzamiento de su autobiografía fue ‘In The Zone’, que tuvo alrededor de 1 millón de escuchas.

La única ex pareja de Spears que no fue criticada en el libro fue Sam Asghari, quien fue catalogado por la cantante como ‘un regalo de Dios’.

Sobre los elogios, el modelo manifestó sus agradecimientos hacia Britney, luego de ser captado por TMZ.

Asghari estuvo casado con Britney Spears entre 2022 y 2023, su relación acaparó las cámaras de la prensa durante ese periodo, sin embargo, el también actor terminó solicitando el divorcio, alegando diferencias irreconciliables con la cantante.

