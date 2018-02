¡Como dos gotas de agua! Beyoncé y Blue Ivy son idénticas

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La pequeña Blue Ivy hija de la cantante Beyoncé y el rapero Jay Z, la ‘discusión’ en redes sociales es sobre quién tiene la razón cuando dicen que se parece a su madre o a su padre. Lo cierto es que tiene un parecido con ambos.

De acuerdo con el portal de espectáculos Quién, Tina Knowles Lawson, madre de Beyoncé ha publicado recientemente una foto en la que ciertamente puso a pensar a todos los seguidores y fans de los artistas pues la foto indica otra cosa.

"Si Beyoncé no se parece a Blue Ivy en esta foto...", escribió la mamá de la cantante a través de Instagram. En la foto podemos ver a Tina haciéndole trenzas a la intérprete de 'Single Ladies'.

Aparentemente, la foto fue tomada en 1989, pero lo cierto es que el día de hoy tanto Queen B como su primogénita, son como dos gotas de agua. Prueba de esto es esta imagen que te presentamos a continuación.

Y esto no lo es todo, conforme más crece Blue Ivy, más se parece a su famosa madre, ¿o no? Incluso, copian el estilo una de la otra.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el May 19, 2017 at 5:07 PDT

De los gemelos Sir y Rumi Carter no sabemos mucho hasta ahora, pero no importa a quien se parezcan en un futuro, seguro serán igual de hermosos que su hermana mayor.

El museo de Louis Tussaud's Waxworks, ubicado en las cataratas del Niágara en Canadá, ha dado de qué hablar después de exhibir una nueva figura de cera, supuestamente, inspirada en Beyoncé.

La realidad es que ésta es simplemente "desastrosa": las facciones son poco exactas y el pelo carece del volumen característico de la melena de la cantante, pero lo alarmante es el color de piel, según revela información de la revista Quien.

En la imagen puede verse una escultura con tez sumamente más claraa la de la cantante, además de una silueta en extremo delgada. Por tal hecho, las redes sociales estallaron en críticas que obligaron al museo a retirar la estatua para volverla a hacer.

This is the official Beyoncé wax figure inNiagara Falls.... sounds about white. 😏 pic.twitter.com/hxTWtu0jxk