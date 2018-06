Beyoncé, con sus bebés en plena gira

Agencia

INGLATERRA.- Beyoncé y Jay Z mostraron nuevas fotografías de sus gemelos Sir y Rumi durante la fecha número 48 de su On The Run II Tour, que se celebró ayer miércoles en el Reino Unido.

De acuerdo con vanguardia.com, las estrellas proyectaron las fotografías en el escenario del Millenium Stadium en Wales, Inglaterra.

Los gemelos, que cumplirán un año el próximo 13 de junio, muy esporádicamente se han dejado ver en público. Y la pareja solo había compartido una fotografía de ellos dos antes de la gira.

En la imagen proyectada Beyoncé de 36 años luce rastas en color dorado mientras carga a sus bebés. En otra imagen Jay Z de 48 también carga a los pequeños. En medio de ambos retratos aparece la leyenda: Love is Universal, es decir El Amor es Universal.

Presentación en festival de Coachella

Fue su primer show desde que dio a luz a su mellizos en junio pasado, y su regreso a los escenarios no solo causó revuelo, sino que hizo historia. Beyoncé se presentó, en abril pasado, en el festival de Coachella, siendo la primer mujer negra convocada como artista principal.

Durante el show, que duró casi dos horas, la gente pudo disfrutar de un momento único: la reunión de Destiny Child. Además su marido, Jay-Z, subió al escenario para cantar junto a ella, informa el portal La Nación.

"Coachella, gracias por permitirme ser la primer mujer negra en encabezar la programación del día", expresó emocionada. La estrella comenzó cantando algunos de sus temas más populares como "Sorry", "Crazy in Love" y "Drunk in Love". Enseguida Jay-Z subió al escenario para interpretar junto a ella "Déjà Vu", "Run the World" (Girls) y "Lift Every Voice and Sing", fueron las canciones elegidas como himnos del histórico momento.

Seguido de esto, se sumaron al show sus amigas y compañeras de Destiny Child, Kelly Rowland y Michelle Williams. Las mujeres interpretaron algunos éxitos como Say my name, Soldier y Lose my Breath. La última vez que habían actuado juntas fue en el 2013,durante el show de medio tiempo del Super Bowl.

Originalmente, la cantante iba a ser parte del festival en el 2017, pero tuvo que cancelar su show debido a su embarazo, siendo remplazada por Lady Gaga. Anticipando el gran regreso, durante los últimos meses Beyoncé adoptó una dieta vegana, además de intensificar su rutina de ejercicios.

El 21 de abril, la cantante volverá a presentarse en el festival. Después de esto, comenzará con los preparativos para la gira OTR II, el segundo tour que hará junto con su marido y que arranca el 6 de junio en Inglaterra.