Beyoncé y Jay-Z lanzan concurso para promover el veganismo

ESTADOS UNIDOS.- Conscientes de que son una de las parejas más influyentes del mundo de la música, Beyoncé y Jay Z buscan usar su poder sobre las masas para alentarnos a seguir una dieta basada en plantas. Por medio de un concurso, la pareja invita a sus fanáticos a reducir su consumo de carne a cambio participar para ganar boletos gratis de por vida para sus conciertos en Estados Unidos.

El anuncio llega después de que en enero la pareja co-escribiera la introducción del libro The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World, escrito por Marco Borges —el entrenador personal de Beyoncé, en el que ella y Jay-Z hablan sobre cómo ser padres cambió la forma en que ven la comida.

“Nada ha cambiado más nuestras vidas que tener hijos,” escriben. “Solíamos pensar en la salud como una dieta — algunas nos funcionaban, otras no. Una vez que miramos la salud como la verdad, en vez de una dieta, se volvió nuestra misión compartir esa verdad y estilo de vida con tantas personas como nos sea posible.”

También hicieron hincapié en el profundo impacto que tendría en el medio ambiente si más personas adoptaran una dieta a base de plantas.

Y aunque Beyoncé y Jay son serios respecto al veganismo, el concurso está abierto para todos los fans que estén dispuestos a implementar una dieta al menos parcialmente vegana a su vida diaria optando por realizar un par de comidas basadas en plantas al día o practicando el meatless Monday (no comer carne durante el lunes).

Puedes conocer las bases del concurso e inscribirte en thegreenproject.com.

