¡Bienvenido Cosmo! Scarlett Johansson y Colin Jost ya son papás

ESTADOS UNIDOS.- Scarlett Johansson y Colin Jost se han convertido en padres y le dieron la bienvenida a Cosmo, nombre de su pequeño bebé y que fue dado a conocer por el comediante en su cuenta de Instagram la tarde de este miércoles.

"Ok, ok, tenemos un bebé, su nombre es Cosmo y lo queremos mucho", escribió el también guionista no sin antes pedir a los medios de comunicación privacidad para este momento feliz que viven y que si necesitan algo que se contacten con su representante.