Bill Murray cumple 70 años; mira sus mejores cameos

ESTADOS UNIDOS.- El comediante estadounidense Bill Murray celebra hoy sus 70 años de vida con una carrera consolidada en Hollywood.

Como protagonista en la gran pantalla lo hemos visto en cintas como "Los cazafantasmas" y "Perdidos en Tokio" pero cómo no disfrutar también cuando en una película cualquiera aparece de pronto de manera inesperada.

A lo largo de su carrera, Murray, se ha permitido también simplemente aparecer por algunos minutos en cintas ya sea de zombis o de caricaturas, por mencionar algunas, realizando lo que llaman "cameos", que no es otra cosa que una pequeña aparición de una estrella en alguna programa de tv o película.

Para celebrar los 70 años de Bill Murray enlistamos sus mejores cameos:

"Space Jam"

Es obvio que el basquetbolista Michael Jordan y el carismático Bugs Bunny son los principales en la cinta de mediados de los 90, pero la aparición de Murray (interpretándose a sí mismo) le da un extra. Murray aparece en un par de escenas; cuando juegan al golf y sobre todo al final durante el partido de básquetbol en el que los Looney Tunes se juegan su libertad.

"Zoombieland"

Después de sobrevivir lo mejor posible al apocalipsis haciéndose pasar por un zombie todo se va a la basura. Cuando los protagonistas llegan a su mansión están muy emocionados por conocerlo, entonces deciden espantar al personaje de Columbus (Jesse Eisenberg) y éste toma su escopeta y remata al pobre Murray.

"La tiendita del horror"

En este filme de los 80 Bill se convierte en Arthur Denton, un paciente masoquista que disfruta el dolor y por ello visita el servicio dental, situación que molesta a su doctor.

"The Darjeeling Limited"

En la escena inicial del filme de 2007 vemos a Murray muy apresurado en un taxi pues ya va tarde para tomar un tren. Una vez que baja del coche corre a la estación y después intenta alcanzar el tren aunque esté se va. Quien sí logra abordar es el actor Adrien Rody y, tal vez por ello, después ya no conocemos la historia del personaje de Murray.

"Dumb and dumber to"

Tal vez no se le ve el rostro por el gran traje que usa pero reconocemos su voz y humor. En esta cinta lo vemos como el nuevo roomie de Harry (Jeff Daniels) quien no tiene idea de que lo que su compañero de habitación prepara no son dulces sino drogas.

Murray en el mundo del cine

El veterano actor saltó al estrellato, como tantos otros cómicos, desde la cantera de Saturday Night Live se ha convertido con el paso de los años en uno de los actores más carismáticos de las últimas décadas.

Murray debutó en el cine con "Meatball", cinta que estrenó en 1979, a partir de ahí, durante las décadas de los 80 y 90, siguió cosechando cada vez más éxitos también junto al director Ivan Reitman, con cintas como Los fantasmas atacan al jefe o Vaya par de idiotas, mientras pulía su humor irreverente y desenfadado.

Fue con las dos entregas de "Cazafantasmas" y con "Atrapado en el tiempo" que Murray se consagró como uno de los mejores actores de comedia de su generación hasta que en los 2000 decidió cambiar completamente de registro y explotar su lado más melancólico y vulnerable con cintas como "Lost in Translation" -consiguiendo su primera y única nominación al Oscar.

De su dilatada y vigente colaboración con el director Wes Anderson nacen películas como "Viaje a Darjeeling", "Life Acuatic" o más recientemente "Moonrise Kingdom", la galardonada "El Gran Hotel Budapest" o la curiosa cinta de marionetas "Fantástico Sr. Fox".