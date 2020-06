Lanzan “probadita” de Bill & Ted Face the Music con Reeves y Winter

Ciudad de México.- Este martes se liberó el adelanto de Bill & Ted Face the Music, largometraje se centra en Bill y Ted, quienes deben completar un proyecto de historia para su escuela, aunque su mundo da una vuelta de 180 grados cuando se encuentran una máquina del tiempo y la usan para interactuar con algunas de las personas más importantes de la historia.

La noticia, dada a conocer por la cuenta oficial de Twitter de la película colocó el nombre de, Keanu Reeves, quien protagoniza con Alex Winter esta historia, entre las tendencias en dicha red social.

Ambos actores se unieron en los primeros días de junio para mandar una felicitación virtual a los graduados de la escuela San Dimas High School, quienes celebraron su salida de manera remota, reportó The New York Post.

Whoa. The wait is finally over, dudes! Keanu Reeves and @Winter star in the first official trailer for Bill & Ted Face the Music! Watch now! And remember: be excellent to each other. 🎸⚡ #BillAndTed3 #FaceTheMusic #BillAndTedDay pic.twitter.com/oh7Oj3mVK3