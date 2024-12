Billie Eilish confirma haber cumplido sus objetivos íntimos de 2024

Billie Eilish, de 23 años, compartió detalles sobre su vida amorosa y reflexiones personales durante su octava entrevista anual con Vanity Fair, una tradición en la que revisa sus respuestas de años anteriores.

Al repasar su declaración de los 22 años sobre querer "tener buen sexo", la artista confirmó que cumplió ese objetivo mientras fortalecía lazos de amistad.