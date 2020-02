Billie Eilish, defiende su relación con Drake

Ciudad de México.- La cantante y compositora Billie Eilish que arraso en los Grammy 2020 donde se llevó los premios de “Álbum del año”, “Grabación del año”, “Mejor nuevo artista” y “Mejor álbum pop vocal” hizo su debut en US Vogue. La joven de 18 años además de ser la próxima portada de la revista, defendió a Drake de las críticas que ha recibido por mandarle mensajes de texto.

Ver esta publicación en Instagram COVER OF VOGUE MARCH ISSUE 🤭 Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 3 de Feb de 2020 a las 5:38 PST

Durante la entrevista para Vogue, la intérprete de "All the Good Girls Go to Hell" señaló que no tiene nada de malo que un adulto admire el trabajo de una persona menor. Añadió que comenzaron a hablar cuando el rapero la elogió por su trabajo y que, de vez en cuando, se escribían y que era una persona muy agradable. Ese simple comentario fue suficiente para que muchos estuvieran alerta ante esta "relación" entre ambos artistas.

Tras la polémica ella decidió hablar:

"Internet es un desastre estúpido en este momento. Todos son muy sensibles, de verdad un hombre adulto no puede ser fan de una artista?".

La cantante también mencionó que hay temas por los que los usuarios de redes sociales deberían de estar preocupados. "¿Realmente me vas a decir que Drake es espeluznante porque es un fanático mío y luego vas a votar por Trump? ¿qué demonios es eso?".

Según la propia Billie, entre ambos artistas únicamente hay admiración y respeto, nada por lo que nadie tenga que preocuparse en cuanto a la diferencia de edad entre ellos.