Billie Eilish estrena video clip con ¿una anaconda en el cuello?

ESTADOS UNIDOS.- Las redes quedaron fascinadas por el nievo video e la cantante de pop estadounidense Billie Eilish en el que aparece sometida por una voluminosa serpiente anaconda que, según la opinión de muchos internautas, parece muy real.

En el nuevo video de la artista, Billie usa a 'Your Power', como una dedicatoria todas esas relaciones abusivas, una anaconda comienza lentamente a enroscarse alrededor de su cuello y torso, metáfora a lo sofocante que puede ser algunas personas sobre los demás.

"Me siento muy vulnerable al sacar esto, porque lo sostengo tan cerca de mi corazón. Se trata de muchas situaciones diferentes que todos hemos presenciado o experimentado . Espero que esto pueda inspirar el cambio. Trata de no abusar de tu poder ", escribió Eilish en su cuenta de Instagram.

A pesar que muchos usuarios en las redes sociales, así como fanáticos de la cantante argumentaban que la serpiente había sido hecha con efectos digitales, al final resultó que en algunas escenas participó la anaconda, eran reales. La cantante publicó varias imágenes con el reptil en sus 'stories' de Instagram.

.@BillieEilish shares new photos from the music video shoot for her new single, “Your Power.” pic.twitter.com/qUCLDyQsGS