Billie Eilish reveló detalles sobre sus ex parejas, su cuerpo y su manera de vestir

Ciudad de México.- La cantante Billie Eilish reveló que estuvo a punto de quitarse la vida mientras estaba de gira en Berlín, Alemania, en el 2018, por el acoso que sufrió en Twitter, reportó The Sun.

Durante una entrevista para la revista British GQ, Eilish contó que se puso a llorar sola en su habitación de hotel, pensando en las formas en las que podría morir mientras veía comentarios negativos en la red social.

La intérprete de "Everything I Wanted" dijo que decidió no hacerse daño al pensar en el daño que le haría a su madre, la actriz Maggie Baird, y en su hermano, el cantante Finneas O'Connell, quienes estaban con ella antes de salir para comprar comida.

Eilish dijo que su agente de la gira, Brian, con quien ha trabajado desde que tenía 14 años, acudió a su habitación y la ayudó a tranquilizarse.

Por otro lado, habló de su visión sobre su apariencia personal, respondiendo a una cuestión sobre por qué usa regularmente ropa más grande de la de su talla.