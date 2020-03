Billie Eillish lanza un libro para colorear

México.- La cantante Billie Eilish es una de las artistas revelación de los últimos tiempos, pues ha logrado captar una gran cantidad de seguidores gracias a su voz y a la estética de sus videos.

Sin embargo, no todo en su vida está relacionado a la música, ya que está emprendiendo un nuevo proyecto para poder obtener ganancias y donarlas a Unicef.

Se trata de un libro para colorear, donde aparecen diversas imágenes de la cantante, que estará disponible para que los interesados puedan descargarlo.

A digital version of the Billie Eilish Coloring Book is available now in Billie’s official store. You can choose your own price with all proceeds going to @UNICEF. https://t.co/U6pffG5Vbz pic.twitter.com/icZV5WB4zq