Billy Ray Cyrus contrae nupcias con joven menor que su hija

El compositor de country Billy Ray Cyrus anunció que después de pasar varios momentos maravillosos con su prometida, por fin dijo las mágicas palabras ‘si, acepto’ junto a su nueva esposa y amor de su vida, la cantante australiana Firerose.

La pareja subió un paso más en su relación sentimental a un año de anunciar su compromiso.

La pareja compartió una serie de imágenes donde se observa a Billy, de 62 años, usando un clásico traje negro y a Firerose portando un vestido blancocon escote en V, el cual tenía mangas transparentes con detalles de encaje floral.

Billy Ray Cyrus Marries Australian Musician Firerose in a 'Perfect, Ethereal Celebration of Love'. Click the image for more info. https://t.co/iDVNSKmdaL