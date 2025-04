Billy Ray regresa a Panem como guionista de ‘Amanecer en la Cosecha’

Billy Ray, el aclamado guionista nominado al Oscar, está de vuelta para revivir la franquicia de ‘Los Juegos del Hambre’. Ray, quien escribió el guión del blockbuster que inició todo en 2012, ha sido seleccionado para adaptar el nuevo bestseller de Suzanne Collins: ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’.

La noticia fue anunciada durante la presentación de Lionsgate en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas.

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’, que será dirigido por Francis Lawrence, tiene programado su estreno mundial para el 20 de noviembre de 2026. Durante el evento en CinemaCon, Lionsgate también develó el logo animado de la nueva película. Francis Lawrence, por su parte, dio a conocer que el rodaje comenzará en julio y que el equipo está en pleno proceso de casting.

Ambientada en el universo de ‘Los Juegos del Hambre’, la nueva entrega regresará a Panem 24 años antes de los eventos de la serie original, comenzando en la mañana de la cosecha de los 50 Juegos del Hambre, también conocido como el Segundo Quarter Quell, en el que Haymitch Abernathy, interpretado por Woody Harrelson en las películas anteriores, es uno de los competidores.

La producción está a cargo de Nina Jacobson y Brad Simpson de Color Force, con Cameron MacConomy como productor ejecutivo. Meredith Wieck y Scott O’Brien supervisan el proyecto para Lionsgate, mientras que Phil Strina negoció el acuerdo en representación del estudio.

