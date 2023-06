‘Bird Box Barcelona’: A 14 días de su estreno en Netflix

Netflix nos presenta este 14 de julio, la película de ‘Bird Box Barcelona’, protagonizada por Mario Casas. El filme nos cuenta el inicio de los sucesos que dieron lugar a ‘Bird Box’ de 2018.

Estas películas giran en torno de unas criaturas que le muestran a la gente sus peores miedos, provocando que acaben con sus vidas.

El filme es dirigido por los hermanos Alex y David Pastor, y nos presenta la historia de Sebastián (Mario Casas), un hombre de negocios que al ver las noticias, se da cuenta que un suceso desconocido estaba pasando en las calles de España.

Con tal de escapar de la histeria, toma el subterráneo para dirigirse a casa, pero de un momento a otro, las personas que se encontraban a su alrededor empezaron a tirarse a las vías.

El protagonista hará todo lo posible por refugiarse con su hija Sophia (Naila Schuberth) de un grupo misterioso liderado por el padre Esteban (Leonardo Sbaraglia), que intentará “abrir los ojos” de las personas para ver que aquellas criaturas que todos evitaban ver, son en realidad “la salvación”.

Al parecer, sólo algunas personas son las “afortunadas” de no verse afectadas por las criaturas misteriosas.

El actor español de 37 años, se mostró emocionado por ser parte de una historia que tuvo gran aceptación por el público mundial en 2018.