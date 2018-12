Es oficial: Bird box es un completo éxito para Netflix

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Netflix no suele compartir estadísticas de audiencia, pero han hecho una excepción con su más reciente producción al presumir por Twitter que Bird Box ha sido visto por más de 45 millones de cuentas en su primer semana de estreno.

Es importante destacar que la empresa de streaming hace referencia al número de cuentas, por lo que esas 45.037.125 de vistas, en realidad serían más considerando que muchas personas ven en grupos de amigos o familiares estas películas, indicó el portal de noticias Hipertextual en su sitio web.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR