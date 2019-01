Agencias

LOS ÁNGELES, EU,. Birdman de Alejandro González Iñárritu obtuvo un bienvenido impulso en su vuelo al Oscar al recibir el máximo honor del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

La victoria del sábado por la noche le dio un necesario impulso a la oscura sátira del director mexicano sobre la industria del espectáculo, que el mes pasado sucumbió ante The Grand Budapest Hotel en los Globos de Oro, en la categoría de mejor cinta musical o de comedia. Ahora está a la par en la contienda por el Oscar con Boyhood de Richard Linklater, ganadora del Globo en el apartado de drama.

Muchos de los seis mil 700 miembros del Sindicato de Productores (PGA, según sus siglas en inglés) también son votantes del Oscar y los últimos siete años sus selecciones se han llevado el Premio de la Academia a la mejor película.

Los otros filmes que competían por el máximo honor del PGA este año eran American Sniper, Boyhood, Foxcatcher, Gone Girl, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Nightcrawler, The Theory of Everything y Whiplash.

Notablemente ausente entre las nominadas estuvo Selma , nombrada entre las mejores películas del año por varios grupos de la industria y que sí fue postulada al Oscar.

Entre otros ganadores del sábado, The Lego Movie se llevó el premio al mejor largometraje animado, Life Itself al mejor documental, Fargo a película o miniserie de TV, Breaking Bad a mejor serie de drama, Orange is the New Black a mejor serie de comedia y Comedians in Cars Getting Coffee a mejor serie digital.

Los próximos premios de la industria que se entregarán antes del Oscar son el del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), el domingo por la noche; el del Sindicato de Directores, el 7 de febrero, y el del Sindicato de Guionistas, el 14.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 87ª edición anual, está prevista para el 22 de febrero.