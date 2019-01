¿Cómo sacar paso a paso el final secreto de 'Bandersnatch'?

Agencia

MÉXICO.- Desde el momento del lanzamiento de Black Mirror: Bandersnatch, muchos usuarios han pasado varias horas explorando las diferentes opciones que entrega el filme y los diferentes finales a los que se puede acceder.

Es así como su director, David Salde señaló que existe un final oculto al cual incluso él no puede acceder “Hay escenas que algunas personas nunca verán”, señaló en una reciente entrevista, desatando la curiosidad de los fanáticos que querían saber que ocurría en esta.

Algunos usuarios lograron llegar a la escena oculta, que se presenta como una escena post-credits, y han recreado el camino para llegar a esta, con lo cual todos quienes quieran podrán acceder a esta, indica el portal de noticias Muse.

Antes de continuar te advertimos... ALERTA DE SPOILERS

Lo que sucede en esta escena, es que se puede ver a Stefan, el protagonista de la historia, en el mismo bus en el que viajó en su primera visita a Tuckersoft. En esta ocasión en vez de reproducir música, coloca la cinta del juego Bandersnatch lo que produce un sonido horrible, dado que está hecha para un ZX Spectrum de 8 bits.

Como Internet da para mucho y si hay algo oculto siempre existirá alguien dispuesto a ir un paso más allá y descubrir sus secretos, es que algunos usuarios se percataron que estos sonidos son en realidad datos para un computador ZX Spectrum, el mismo que utilizó Stefan para realizar el juego y al ponerlo en un emulador el resultado es un código QR.

Escanear este código QR lleva a una página web oculta de la compañía ficticia de filme, Tuckersoft, donde se pueden ver algunos posters de juegos, e incluso jugar un título llamado Nohzdyve en un emulador de ZX Spectrum.

Si estás interesado en acceder a este final, acá te dejamos las opciones que debes escoger.

Sugar puffs

Thompson twins

Accept

Accept

Go back

Refuse

Yes

No

The Bermuda Triangle

Shout at Dad

Visit Dr. Haynes

Pull Earlobe

Take them

Follow Colin

Yes

Stefan

Go back

Colin

Flush them

Hit desk

Pick up book

PAC

Throw tea over computer

P.A.C.S.

20541

Who’s there?

Netflix

Try to explain

Tell him more

Fuck yeah

Fight her

Kick him in the balls

Who’s there?

White Bear symbol

Back off

Kill dad

Bury body

Yes

He jumped

Chop or bury?

Chop up body

Destroy computer

Pick up photo

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

PAX

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

Toy

Yes