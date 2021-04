Lanzan nuevo tráiler de Black Widow; Entérate cuándo estrena y de qué tratará

ESTADOS UNIDOS.- Entre los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus se encuentra la industria cinematográfica, pues muchas casas productoras tuvieron que detener, atrasar y cancelar las grabaciones y estrenos de las película, o decidirse por el streaming y perder grandes cifras de dinero. Esto le pasó a la película "Black Widow", la cinta que protagoniza Scarlett Johansson y que ha sido pospuesta en más de una ocasión por la pandemia. Pero eso se terminó, pues Marvel ya ha lanzado una fecha definitiva de estreno para el esperado filme.

Con esta película, la Viuda Negra regresa a la pantalla después de que el público la viera morir en "Avengers: Endgame". Esta producción es la primera cinta de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo cual tiene a todos los fans esperando con ansias, ya que marcaría la pauta para las próximas historias.

Marvel tomó la decisión de estrenar Black Widow el 9 de julio de 2021, de manera simultánea en cines (si el COVID-19 lo permite) y en su plataforma de Disney+. Para aquellos que puedan asistir al cine, podrán disfrutar de la acción y efectos especiales con muchas palomitas, mientras que los que decidan quedarse en casa y verla a través del servicio de streaming deberán pagar un extra de 30 dólares por ser estreno.

Junto con la revelación de la fecha de estreno, Marvel lanzó el nuevo tráiler de la película de Black Widow. En el avance vemos un recorrido de su vida, desde que era pequeña, hasta el momento de su muerte.

"We have unfinished business." See Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters or on @DisneyPlus with Premier Access on July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/ziwsYaMrDE