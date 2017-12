'Blancanieves', la animación que cambió al mundo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace 80 años, el 21 de diciembre de 1937, fue estrenado el primer clásico animado producción de Walt Disney, Blancanieves y los siete enanos (Snow White and the Seven Dwarfs).

La historia adaptada del texto de los hermanos Grimm, publicado en 1812 —arraigado a las tradiciones europeas— innovó técnica y artísticamente en su hechura al público del Carthay Circle Theater de Hollywood, donde fue estrenada, y después a nivel mundial, informa el portal Excélsior.

“Blancanieves y los siete enanos tiene un lugar importantísimo por diferentes motivos. Fue el primer largometraje de animación que se estrena a nivel comercial en todo el mundo. Esto es importante porque la animación estaba considerada como un género menor, de relleno para los programas de cine”, afirmó el crítico de cine José Antonio Valdés Peña a Excélsior.

El experto destacó que en aquella época, ir al cine era una experiencia que tardaba toda una tarde, pues había películas de una hora u hora y media, más programas dobles, noticieros y cortometrajes de animación. Éstos últimos estaban pensados como relleno de programas.

“La animación entonces era bastante pedestre. Eran animales que bailaban con música sencilla. Por eso, la animación, hasta la década de los años 30 no tiene un peso importante a nivel industrial.

“Walt Disney (1901-1966) cambia la historia con la aparición de Mickey Mouse en 1928 y el inicio de una serie de cortometrajes que se prolongarán hasta la década de los años 30, que conocemos como sinfonías tontas, películas de nueve o diez minutos que presentaban pequeñas fábulas o cuentos y algunos completamente musicales como la danza de los esqueletos en un panteón bailando”, relató.

Walt Disney hizo hincapié en la música y los fondos animados, que antes no se movían. Es así como Blancanieves y los siete enanos rompen con el sencillo esquema de animación.